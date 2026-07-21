Европейский союз оштрафовал платформу AliExpress на 550 миллионов евро

Европейская комиссия наложила штраф в размере 550 миллионов евро (около 630 миллионов долларов) на крупную китайскую торговую платформу AliExpress. Эта мера стала крупнейшей финансовой санкцией, установленной в рамках Закона о цифровых услугах (Дигитал Сервикес Акт — ДСА) Европейского союза. Решение было принято из-за серьезных недостатков платформы в вопросах безопасности и защиты прав потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, европейские регуляторы обвиняют AliExpress в отсутствии надлежащего контроля за продажей незаконных, опасных и контрафактных товаров. В ходе проверок выяснилось, что платформа не оценила в полной мере риски распространения запрещенной продукции и не приняла необходимых мер по ее удалению из системы. Это создало угрозу безопасности для миллионов потребителей на европейском рынке.

Опасные товары и пробелы в системе контроля

В ходе проверки, проведенной Европейской комиссией, было установлено, что на платформе AliExpress неделями продавались поддельная одежда, опасные детские игрушки и косметика с сомнительным составом. Даже после поступления жалоб от пользователей эти товары не удалялись незамедлительно. Хуже того, системы рекомендаций и рекламы платформы продолжали демонстрировать такие незаконные товары покупателям.

Регулятор также обратил внимание на проблемы в системе проверки продавцов. Выяснилось, что AliExpress не выделила достаточного количества сотрудников для модерации сомнительных объявлений. Система авторизации брендов имела лазейки, которые легко можно было обойти. Некоторые продавцы намеренно меняли категории своих товаров, чтобы избежать строгих проверок.

Законодательство ДСА и дальнейшие меры

AliExpress стала третьей крупной платформой, оштрафованной в ЕС по закону ДСА. Ранее социальная сеть Кс была оштрафована на 120 миллионов евро, а маркетплейс Temu — на 200 миллионов евро. Комиссар по технологиям Хенна Вирккунен отметила, что в прошлом году число пользователей AliExpress в Европе достигло 193 миллионов, что делает ее одной из крупнейших торговых площадок в регионе.

Теперь компания обязана до 20 октября представить план по устранению выявленных проблем. Если принятые меры не удовлетворят Европейскую комиссию, регулятор может назначить дополнительные периодические штрафы. Для справки: согласно законодательству ДСА, максимальное наказание за серьезные нарушения может достигать 6% от годового глобального оборота компании.

Эта ситуация является важным сигналом и для пользователей из Узбекистана. При заказе товаров через AliExpress рекомендуется обращать внимание на сертификацию товара и рейтинг продавца, так как система контроля на глобальных платформах не всегда работает так эффективно, как ожидается.