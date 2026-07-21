Объем рекламы в мессенджере Max вырос более чем в 1300 раз за год

·52·Технологии
Объем рекламы в мессенджере Max вырос более чем в 1300 раз за год

Сегмент публичных каналов мессенджера Max продемонстрировал беспрецедентные темпы роста за первый год своей работы. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные аналитического сервиса МаксСтат, количество рекламных постов на платформе увеличилось более чем в 1300 раз всего за один год. Этот показатель подтверждает, что мессенджер превращается не только в средство общения, но и в крупную бизнес- и маркетинговую площадку. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно аналитике, к середине июля 2026 года в сети Max было зарегистрировано более 327,3 тысячи рекламных публикаций с обязательным идентификатором. Для сравнения, в конце сентября 2025 года количество таких постов составляло всего 245. Только в первой половине июля текущего года пользователи разместили 31,3 тысячи новых рекламных сообщений.

Расширение экосистемы публичных каналов

Наряду с объемом рекламы, экосистема публичных каналов внутри мессенджера также стремительно расширяется. Менее чем за год количество каналов выросло в 45 раз, увеличившись с 6,7 тысячи до 301,8 тысячи. Этот рост свидетельствует о растущем интересе пользователей к созданию контента и его популяризации.

Охват аудитории также демонстрирует впечатляющую динамику. Количество подписчиков публичных каналов на платформе Max увеличилось почти в 40 раз, превысив 279 миллионов. Общее количество опубликованных сообщений достигло 47 миллионов, что в 127 раз больше показателя на момент начала наблюдений.

Структурные изменения на рекламном рынке

Рекламный рынок внутри платформы изменился не только количественно, но и качественно. Если осенью 2025 года более 80% рекламных интеграций приходилось на небольшие каналы с числом подписчиков до тысячи человек, то сейчас их доля сократилась до 29%.

Сегодня основное внимание рекламодателей сосредоточено на каналах среднего размера. Каналы с аудиторией от 1 тысячи до 20 тысяч человек стали основными драйверами рынка. За год их доля в общем объеме размещения рекламы выросла с 18% до почти 60%. Это означает, что сегмент профессионального блоггинга и среднего бизнеса на платформе Max укрепляется.

Эта тенденция важна и для пользователей из Узбекистана, поскольку рынок маркетинга и цифровой рекламы через мессенджеры является одним из самых быстрорастущих направлений в нашем регионе. Столь резкий рост на платформе Max в будущем может создать серьезную конкурентную среду для других глобальных мессенджеров и социальных сетей.

MaxМессенджерыРекламаТехнологииМаркетинг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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