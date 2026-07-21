Хуситы объявили морскую блокаду судам Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады в отношении судов Саудовской Аравии. По словам представителя движения Яхьи Сариа, решение вступило в силу с момента публикации заявления.

Хуситы объясняют этот шаг ответом на действия Эр-Рияда. В ООН выразили обеспокоенность тем, что новые угрозы могут еще больше обострить ситуацию в регионе.

Объявлена формула «блокада в ответ на блокаду»

Яхья Сариа на своей странице в Telegram сообщил о введении запрета для судов, принадлежащих Саудовской Аравии.

«Вооруженные силы Йемена объявляют запрет для судов Саудовской Аравии в соответствии с формулой “блокада в ответ на блокаду”. Решение вступает в силу с момента публикации данного заявления», — сказал он.

В заявлении не приводится подробная информация о конкретной географической зоне блокады, типах судов, подпадающих под нее, и о том, как именно планируется ее осуществление.

По этой причине пока неизвестно, насколько сильно заявление хуситов повлияет на морское сообщение на практике.

Хуситы пригрозили жестким ответом

Движение «Ансар Аллах» подчеркнуло, что оставляет за собой право отвечать на любые действия со стороны Саудовской Аравии.

«Вооруженные силы готовы к любому развитию событий. Мы дадим жесткий ответ на любую глупость со стороны Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

Эти слова усилили опасения по поводу возможной эскалации конфликта между двумя сторонами. На данный момент нет информации о том, как власти Саудовской Аравии отреагировали на данное заявление хуситов.

ООН обеспокоена новыми угрозами

Организация Объединенных Наций, комментируя заявление хуситов, сообщила, что внимательно следит за ситуацией.

Официальный представитель ООН Штефан Дюжаррик заявил:

«Мы видели сообщения и крайне обеспокоены новыми угрозами хуситов в адрес Саудовской Аравии».

Обеспокоенность ООН связана с тем, что военная конфронтация может повлиять на морские пути, движение торговых судов и региональную безопасность.

Морское сообщение может вновь оказаться под угрозой

Если объявленный запрет в отношении судов Саудовской Аравии будет применен на практике, это может создать дополнительное давление на безопасность в Красном море и прилегающих районах.

Не исключено, что любые атаки на море или препятствование движению судов повлияют на международные торговые маршруты. Поэтому дальнейшие действия хуситов и вероятный ответ Эр-Рияда будут находиться в центре внимания международного сообщества.

На данный момент практические механизмы объявленной морской блокады не раскрыты. Однако само по себе резкое заявление указывает на то, что в отношениях между Йеменом и Саудовской Аравией может начаться новый опасный этап.