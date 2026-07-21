Претендент на трон Toyota Alphard: Nissan представил совершенно новый Элгранд

·68·Авто
Претендент на трон Toyota Alphard: Nissan представил совершенно новый Элгранд

Компания Nissan, один из ведущих представителей японского автопрома, официально представила новое поколение своего легендарного минивэна Элгранд. Это первое кардинальное обновление модели за последние 16 лет, призванное положить конец доминированию Toyota Alphard на рынке. Новый Элгранд готов совершить революцию в сегменте не только своим внешним видом, но и технологическим оснащением. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Дизайн автомобиля создан на основе концепции «Тимелесс Джапанесе Футурисм» (Вечный японский футуризм) и унаследовал множество элементов от концепт-кара Хйпер Турер, представленного в прошлом году. Массивная решетка радиатора и необычная светодиодная оптика придают минивэну облик автомобиля будущего, который выглядит даже более футуристично, чем серийная модель. Акира Сугимото, глава отдела продаж Nissan в Японии, подчеркнул, что данная модель сыграет решающую роль в укреплении позиций бренда на внутреннем рынке.

Гибридная технология и интеллектуальное управление

Технически главным новшеством является гибридная система е-Повер третьего поколения. В центре системы находится 1,5-литровый турбодвигатель, который не приводит в движение колеса, а выполняет роль генератора для электромотора. За полный привод отвечает фирменная система е-4орке. Хотя точная мощность двигателя пока держится в секрете, известно, что его крутящий момент превышает 500 Н·м.

Для обеспечения комфорта при вождении инженеры установили адаптивную подвеску под названием Интеллигент Дйнамик Суспенсион. Эта система анализирует дорожное покрытие в режиме реального времени и способна изменять настройки амортизаторов за доли секунды. Это гарантирует пассажирам максимальный уровень плавности хода и стабильности.

Салон уровня пятизвездочного отеля

Инженеры Nissan уделили основное внимание пассажирам второго ряда. В топовых комплектациях установлены кресла Зеро Гравитй, которые отличаются наличием оттоманок и раздельной регулировкой спинки. Комфорт в салоне дополняют следующие элементы:

  • Аудиосистема Босе с 22 динамиками высокого качества;
  • Два огромных 14,3-дюймовых дисплея на передней панели;
  • Система атмосферной подсветки с 64 цветами;
  • Боковые зеркала с расширенным углом обзора.
Не забыли и о практичности минивэна. Багажник спроектирован таким образом, что даже при полностью разложенном третьем ряде сидений в него можно легко поместить семь чемоданов. Кроме того, режим частичного открытия боковых дверей и удобные подножки создают дополнительное удобство для детей и пожилых людей.

По данным иксбт.ком, интерес к новому Элгранд оказался выше ожидаемого. В то время как в прошлом году Nissan продал всего 1163 экземпляра этой модели, Toyota Alphard привлекла более 81 тысячи покупателей. Однако с выходом нового поколения компания успела получить более 6000 предварительных заказов за короткий срок. На данный момент стартовая цена автомобиля в Японии составляет около 42 300 долларов. В будущем не исключается выход модели на мировые рынки, включая регион Центральной Азии.

NissanElgrandМинивэнАвтомирТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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