Anthropic достигла исторического соглашения с авторами на 1,5 миллиарда долларов

·43·Технологии
Anthropic достигла исторического соглашения с авторами на 1,5 миллиарда долларов

Одна из ведущих компаний в сфере AI, Anthropic, поставила точку в крупном судебном процессе, связанном с нарушением авторских прав. Федеральный судья США официально утвердил соглашение на сумму 1,5 миллиарда долларов между компанией и группой издателей и писателей. Это событие фиксируется как крупнейшая компенсация в истории авторского права США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает агентство Reuters, судья федерального суда Северного округа Калифорнии Арасели Мартинес-Олгин подписала данное соглашение в понедельник. В рамках этого дела Anthropic обвинялась в незаконном скачивании и хранении миллионов книг для обучения своих моделей AI. Теперь компания выплатит компенсацию в размере около 3000 долларов за каждое произведение.

Авторское право и вопрос «добросовестного использования»

Этот судебный процесс стал своеобразной поворотной точкой для индустрии AI. Судья Уильям Алсап (ранее рассматривавший дело и ныне находящийся в отставке) признал, что обучение моделей AI на текстах, защищенных авторским правом, соответствует принципу «добросовестного использования» (фаир усе). Это решение оценивается как крупная победа для технологических гигантов.

Однако способ получения книг компанией Anthropic был признан незаконным. Выяснилось, что при формировании своей библиотеки компания использовала не только купленные книги, но и материалы, скачанные с пиратских сайтов, таких как Либрарй Genesis и Пирате Либрарй Миррор. Судья оценил именно это действие как незаконное, и компания решила пойти на сделку с истцами, чтобы избежать огромных штрафов.

Последствия для индустрии и продолжающиеся иски

Хотя дело Anthropic завершено, это не означает окончательного правового решения для всей сферы AI. Поскольку компания выбрала путь соглашения, дело не дошло до апелляционной инстанции и не стало обязательным прецедентом для других судов. Это означает, что другие судьи могут выносить разные решения в аналогичных ситуациях.

В настоящее время продолжаются судебные процессы против ряда крупных компаний по вопросам авторского права:

  • OpenAI и Microsoft — обвиняются в использовании материалов СМИ при обучении моделей ChatGPT;
  • Google — недавно столкнулась с новым коллективным иском по поводу платформы Gemini;
  • Meta и Midjourney — судятся по поводу незаконного присвоения изображений и текстов.

Для пользователей и создателей контента в Узбекистане подобные международные судебные решения также имеют важное значение. Усиление мер по защите интеллектуальной собственности в глобальном масштабе может напрямую повлиять на стоимость и условия использования сервисов AI в будущем. Ожидается, что 1,5 миллиарда долларов, которые выплатит Anthropic, покроют около 500 тысяч произведений.

AnthropicИскусственный интеллектАвторское правоGoogleOpenAI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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