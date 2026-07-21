Lenovo представила доступный и мощный ноутбук Леку Pro14: Окулинк и 32 GB оперативной памяти

·62·Технологии
Lenovo представила доступный и мощный ноутбук Леку Pro14: Окулинк и 32 GB оперативной памяти

Компания Lenovo решила установить новый стандарт соотношения цены и качества на технологическом рынке. Новая модель Леку Pro14 привлекает внимание многих тем, что предлагает высокую производительность и широкие возможности расширения в компактном корпусе. Данное устройство предназначено не только для повседневных задач, но и для профессиональной работы и игр. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, главной особенностью нового ноутбука является наличие портов Окулинк и USB4, позволяющих подключать внешние видеокарты. Обычно такие интерфейсы встречались только в дорогих ноутбуках премиум-сегмента, однако Lenovo внедрила этот функционал в доступное устройство стоимостью около 680 долларов.

Технические характеристики и производительность

Леку Pro14 весьма щедр в плане аппаратного обеспечения. В основе устройства лежит процессор Ryzen 7 Х 255 (по сути, переименованный Ryzen 7 8745Х). Для обеспечения быстрой работы в современных программах и многозадачном режиме ноутбук оснащен 32 GB оперативной памяти и ССД-накопителем объемом 1 TB. В то время как цены на память растут, такой объем оперативной памяти является редким явлением для данного ценового сегмента.

В плане дисплея также не было места компромиссам. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1800п и поддержкой частоты обновления 120 Hz. Яркость 400 кд/кв.м гарантирует четкость изображения даже в различных условиях освещения. Это создает дополнительные удобства для графических дизайнеров и создателей контента.

Портативность и энергоэффективность

Вес устройства составляет всего 1,5 кг, а толщина — 17,9 мм. Несмотря на это, инженерам удалось разместить внутри довольно емкий аккумулятор на 80 Wh. Это обеспечивает длительную работу ноутбука от одного заряда. Устройство также поддерживает технологию быстрой зарядки.

Набор интерфейсов также богат: ноутбук имеет три порта USB 3.2, HDMI, USB4, USB-C 3 и даже разъем для сети РДж45. Для безопасности установлен сканер отпечатков пальцев. Хотя этот ноутбук пока предназначен для внутреннего рынка, ожидается, что его характеристики значительно усилят конкуренцию на мировом рынке.

LenovoLecoo Pro14НоутбукТехнологииRyzen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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