Руководители по вопросам искусственного интеллекта в администрации Дональда Трампа уходят в отставку

·67·Технологии
Руководители по вопросам искусственного интеллекта в администрации Дональда Трампа уходят в отставку

Крис Фолл, глава Центра стандартов и инноваций в области искусственного интеллекта (КАИСИ), отвечающий за регулирование и стандартизацию технологий AI в администрации избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой пост. Эта отставка произошла на фоне участившихся кадровых перестановок в стратегически важной сфере. Фолл проработал на этой должности всего три месяца. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя причины ухода Криса Фолла официально не объявлены, это не первая потеря в руководстве КАИСИ. Его предшественник Коллин Бернс проработал всего неделю и был отстранен от должности в апреле. По имеющимся данным, причиной ухода Бернса стало его предыдущее сотрудничество с компанией Anthropic и наличие разногласий между этой компанией и администрацией Трампа. Еще раньше, в марте, свой пост покинул Дэвид Сакс, отвечавший в Вхите Хусе за AI и криптовалюты.

Роль организации КАИСИ и внутренние разногласия

Организация КАИСИ работает при Национальном институте стандартов и технологий (НИСТ) и занимается разработкой технических стандартов и методов тестирования для моделей AI, а также оценкой рисков кибербезопасности. Однако в последнее время наблюдается снижение авторитета этого центра. В частности, КАИСИ не была включена в список основных исполнителей новой программы кибербезопасности под названием "Голд Эагле", подписанной Белым домом.

В то же время ситуация в отрасли осложнилась из-за конфликта по поводу экспортного контроля моделей Mythos и Fable между Министерством торговли США и компанией Anthropic. Хотя министерство позже отменило запрет, этот инцидент вызвал множество вопросов о государственном регулировании искусственного интеллекта. Глава Google DeepMind Демис Хассабис призывает к созданию независимого органа, управляемого самой отраслью, для регулирования сферы.

Технологическая конкуренция с Китаем и будущие риски

Отставка Криса Фолла совпала с анонсом новой версии модели Кими, разработанной китайской лабораторией Муншот. Эта модель показала способность конкурировать с ведущими западными разработками. Администрация Трампа в настоящее время рассматривает вопрос о запрете китайских моделей с открытыми весами (опен-веигхт). В этой связи эксперты, такие как Дэвид Сакс, подчеркивают, что подобные ограничения не должны превращаться в стратегию протекционизма для защиты внутренних лабораторий США.

В настоящее время недостаточно четкой информации о деятельности КАИСИ и о том, как она оценивает большие языковые модели (LLM). Несмотря на неоднократные запросы издания TechCrunch, Министерство торговли США и НИСТ хранят молчание по этому поводу. Как такая кадровая нестабильность в сфере искусственного интеллекта повлияет на позиции США в глобальной технологической гонке, пока остается неизвестным.

СШАИскусственный ИнтеллектДональд ТрампCAISIТехнологии
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Abror Shuhratov
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