Уокер ждет сенсацию: нокаутирует ли Гуськов Анкалаева?

·87·Спорт
Уокер ждет сенсацию: нокаутирует ли Гуськов Анкалаева?

Узбекский боец UFC Богдан Гуськов 25 июля выйдет в октагон против россиянина Магомеда Анкалаева в Абу-Даби. Перед боем спарринг-партнер Гуськова Уолтер Уокер дал неожиданный прогноз, заявив, что узбекский спортсмен нокаутирует соперника во втором раунде.

По мнению Уокера, победа над Анкалаевым приблизит Гуськова к борьбе за чемпионский титул и может сделать его первым чемпионом UFC в истории Узбекистана.

«Это будет большая сенсация»

Уолтер Уокер, который регулярно тренируется с Богданом Гуськовым, очень высоко оценил возможности узбекского бойца.

«Богдан — очень талантливый и очень сильный боец. Я тренируюсь с ним каждый день, поэтому хорошо знаю, на что он способен. Я уверен, что он нокаутирует Анкалаева уже во втором раунде», — сказал Уокер.

Он подчеркнул, что, поскольку многие не ожидают такого результата, победа Гуськова может стать одной из самых громких сенсаций в дивизионе.

«Он может стать чемпионом UFC и первым чемпионом UFC в истории Узбекистана. Я в это верю», — добавил боец.

Что показывают цифры?

Согласно статистике, представленной перед боем, Анкалаев обладает большим опытом и сильной защитой от борьбы. Однако Гуськов превосходит соперника по активности ударов и количеству нокаутов.

Магомед Анкалаев:

  • рекорд — 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и 1 бой без результата;

  • возраст — 34 года;

  • рост — 190,5 см;

  • размах рук — 190,5 см;

  • нокауты — 11;

  • сабмишны — 0;

  • защита от тейкдаунов — 87 процентов;

  • удары в минуту — 3,65;

  • точность ударов — 52 процента.

Богдан Гуськов:

  • рекорд — 18 побед, 3 поражения и 1 ничья;

  • возраст — 33 года;

  • рост — 190,5 см;

  • размах рук — 193,04 см;

  • нокауты — 15;

  • сабмишны — 3;

  • защита от тейкдаунов — 57 процентов;

  • удары в минуту — 4,57;

  • точность ударов — 55 процентов.

Статистика показывает, что Гуськов наносит больше ударов, чем соперник, и имеет небольшое преимущество в точности. Анкалаев же выглядит гораздо увереннее в защите от тейкдаунов и контроле боя.

Главное оружие Гуськова — мощные удары

Узбекский спортсмен одержал 15 из 18 своих побед нокаутом. Это показывает, насколько он опасен в стойке.

Размах рук Гуськова также почти на 2,5 сантиметра больше, чем у Анкалаева. Если он сможет правильно держать дистанцию и доминировать в разменах ударами, сценарий с нокаутом, предсказанный Уокером, может воплотиться в жизнь.

Однако Анкалаев имеет опыт больших боев и хорошо умеет нейтрализовать сильные стороны соперников. Поэтому главная задача для Гуськова — не позволить бою перейти под контроль соперника.

Исторический шанс для ММА Узбекистана

Победа Гуськова над соперником такого высокого уровня, как Анкалаев, может вывести его в число главных претендентов в полутяжелом весе UFC.

Бой состоится 25 июля 2026 года на «Этихад Арена» в Абу-Даби. В октагоне сойдутся опыт и борцовское мастерство против нокаутирующей мощи и высокой активности в стойке.

Уолтер Уокер уверенно прогнозирует нокаут во втором раунде. Теперь главный вопрос — сможет ли Богдан Гуськов подтвердить этот смелый прогноз в октагоне?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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