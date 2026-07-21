Уокер ждет сенсацию: нокаутирует ли Гуськов Анкалаева?

Узбекский боец UFC Богдан Гуськов 25 июля выйдет в октагон против россиянина Магомеда Анкалаева в Абу-Даби. Перед боем спарринг-партнер Гуськова Уолтер Уокер дал неожиданный прогноз, заявив, что узбекский спортсмен нокаутирует соперника во втором раунде.

По мнению Уокера, победа над Анкалаевым приблизит Гуськова к борьбе за чемпионский титул и может сделать его первым чемпионом UFC в истории Узбекистана.

«Это будет большая сенсация»

Уолтер Уокер, который регулярно тренируется с Богданом Гуськовым, очень высоко оценил возможности узбекского бойца.

«Богдан — очень талантливый и очень сильный боец. Я тренируюсь с ним каждый день, поэтому хорошо знаю, на что он способен. Я уверен, что он нокаутирует Анкалаева уже во втором раунде», — сказал Уокер.

Он подчеркнул, что, поскольку многие не ожидают такого результата, победа Гуськова может стать одной из самых громких сенсаций в дивизионе.

«Он может стать чемпионом UFC и первым чемпионом UFC в истории Узбекистана. Я в это верю», — добавил боец.

Что показывают цифры?

Согласно статистике, представленной перед боем, Анкалаев обладает большим опытом и сильной защитой от борьбы. Однако Гуськов превосходит соперника по активности ударов и количеству нокаутов.

Магомед Анкалаев:

рекорд — 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и 1 бой без результата;

возраст — 34 года;

рост — 190,5 см;

размах рук — 190,5 см;

нокауты — 11;

сабмишны — 0;

защита от тейкдаунов — 87 процентов;

удары в минуту — 3,65;

точность ударов — 52 процента.

Богдан Гуськов:

рекорд — 18 побед, 3 поражения и 1 ничья;

возраст — 33 года;

рост — 190,5 см;

размах рук — 193,04 см;

нокауты — 15;

сабмишны — 3;

защита от тейкдаунов — 57 процентов;

удары в минуту — 4,57;

точность ударов — 55 процентов.

Статистика показывает, что Гуськов наносит больше ударов, чем соперник, и имеет небольшое преимущество в точности. Анкалаев же выглядит гораздо увереннее в защите от тейкдаунов и контроле боя.

Главное оружие Гуськова — мощные удары

Узбекский спортсмен одержал 15 из 18 своих побед нокаутом. Это показывает, насколько он опасен в стойке.

Размах рук Гуськова также почти на 2,5 сантиметра больше, чем у Анкалаева. Если он сможет правильно держать дистанцию и доминировать в разменах ударами, сценарий с нокаутом, предсказанный Уокером, может воплотиться в жизнь.

Однако Анкалаев имеет опыт больших боев и хорошо умеет нейтрализовать сильные стороны соперников. Поэтому главная задача для Гуськова — не позволить бою перейти под контроль соперника.

Исторический шанс для ММА Узбекистана

Победа Гуськова над соперником такого высокого уровня, как Анкалаев, может вывести его в число главных претендентов в полутяжелом весе UFC.

Бой состоится 25 июля 2026 года на «Этихад Арена» в Абу-Даби. В октагоне сойдутся опыт и борцовское мастерство против нокаутирующей мощи и высокой активности в стойке.

Уолтер Уокер уверенно прогнозирует нокаут во втором раунде. Теперь главный вопрос — сможет ли Богдан Гуськов подтвердить этот смелый прогноз в октагоне?