Китай нашел способ обойти санкции США в гонке искусственного интеллекта

Китайская компания З.AI (бывшая Жипу) запустила огромный дата-центр мощностью 1 ГВ, предназначенный для обучения моделей искусственного интеллекта. Самым важным аспектом этого проекта является то, что комплекс был построен полностью на базе технологий китайского производства, без использования единого чипа NVIDIA. Это событие становится наглядным доказательством того, что жесткие экспортные ограничения, установленные Вашингтоном, не могут остановить технологическое развитие Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Bloomberg, новый дата-центр будет использоваться для совершенствования моделей искусственного интеллекта серии ГЛМ (Генерал Лангуаге Модел). Масштаб энергопотребления комплекса впечатляет: 1 ГВ мощности достаточно для обеспечения потребностей примерно 750 000 домохозяйств одновременно. Этот показатель делает объект одним из крупнейших вычислительных центров в Китае.

Победа локальных чипов

В настоящее время З.AI эксплуатирует несколько вычислительных кластеров. Каждый из них содержит более 10 000 чипов, и, как подтверждают источники, в этих системах не использовались продукты NVIDIA. Хотя не разглашается, процессоры какого именно производителя установлены, эксперты предполагают, что основными поставщиками являются Huawei, Камбрикон или Алибаба.

Долгое время в мировом технологическом сообществе доминировало мнение, что китайские чипы способны только на использование готовых моделей (инференке), но недостаточно мощны для обучения (траининг) сложных систем с нуля, как решения NVIDIA. Проект З.AI разрушает этот стереотип, показывая, что локальное аппаратное обеспечение способно выполнять даже самые сложные задачи.

Дефицит ресурсов и планы на будущее

Эта новость появилась после того, как пекинская компания Муншот представила свою модель Кими К3. Примечательно, что, хотя возможности Кими К3 могли конкурировать с ведущими аналогами из США, компания была вынуждена временно приостановить регистрацию новых пользователей из-за нехватки вычислительных мощностей. Ставка З.AI на собственную инфраструктуру направлена именно на предотвращение подобных проблем.

Правительство Китая считает независимость в сфере искусственного интеллекта стратегической целью. В связи с этим в ближайшие 5 лет планируется инвестировать около 2 триллионов юаней (около 295 миллиардов долларов) в строительство новых дата-центров по всей стране. Эти средства будут направлены не только на усиление технической базы, но и на то, чтобы сделать программное обеспечение и экосистему независимыми от стандартов NVIDIA.

Для стран, которые активно внедряют цифровизацию, этот тренд также имеет важное значение. В условиях дефицита и высоких цен на чипы NVIDIA на мировом рынке, альтернативные и конкурентоспособные решения Китая могут открыть новые возможности для региональных ИТ-проектов.