В центре Ташкента временно закрываются улицы Тараса Шевченко и Саида Барака

В связи с проведением развлекательного фестиваля в центре Ташкента временно ограничивается движение транспорта на ряде улиц. Ограничения действуют с 06:00 4 июня до 07:00 8 июня.

Сообщается, что в указанный период будет полностью перекрыто движение на участке улицы Тараса Шевченко от пересечения с улицей Фидокор до улицы Нукус. Также временно приостанавливается движение автотранспорта на участке улицы Саида Барака от пересечения с улицей Ойбек до проспекта Амира Темура.

Водителей просят заранее планировать маршрут перед выездом в эти дни и использовать объездные пути во избежание пробок. Ответственные лица заявили, что данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности и общественного порядка во время фестиваля.