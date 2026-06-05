Прояснена ситуация с торговлей ослиным мясом

В Кашкадарьинской области вынесен судебный приговор лицам, занимавшимся незаконным хранением и продажей ослиного мяса. 13 мая Каршинский районный суд по уголовным делам признал двух обвиняемых виновными в выпуске в обращение продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Согласно материалам суда, ранее судимый житель Каршинского района И.Х. организовал у себя дома подпольную бойню в нарушение санитарных норм. Он покупал ослов на различных рынках и занимался их забоем и хранением мяса.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного 28 декабря 2025 года, из его дома были изъяты в качестве вещественных доказательств 247,2 кг ослиного мяса, 99 шкур и кости ослов. Экспертиза подтвердила, что данная продукция абсолютно непригодна для потребления и опасна для здоровья человека.

Подсудимый показал, что отвозил мясо на рынок «Чорсу» в Ташкенте и продавал его людям, занимающимся разведением собак. Также он заявил, что причиной его действий стала тяжелая болезнь супруги — рак головного мозга.

Второй подсудимый Я.А. занимался незаконной торговлей мясной продукцией на скотном рынке «Карвон» в Каршинском районе. В ходе оперативного мероприятия у продавцов, включая его, было изъято и уничтожено в общей сложности 127,2 кг ослиного мяса.

Хотя на этапе предварительного следствия обвиняемым было предъявлено обвинение в «сговоре группой лиц», в суде их взаимная преступная связь не была доказана. По этой причине действия каждого получили отдельную правовую оценку.

Согласно решению суда, И.Х. приговорен к ограничению свободы на 3 года и 25 дней, а Я.А. — на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, на них были наложены дополнительные ограничения, такие как запрет на выход из дома в ночное время и запрет на покидание территории Кашкадарьинской области.