Peugeot продолжит продажи Peugeot 208 с двигателями внутреннего сгорания после 2030 года

Французский бренд Peugeot не намерен отказываться от версий своего одного из самых популярных хэтчбеков Peugeot 208 с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Руководство компании планирует производить эту модель с ДВС и после 2030 года, что является примечательным решением на фоне общей тенденции электрификации в автоиндустрии. Об этом сообщает издание Autocar.ко.ук.

По словам генерального директора компании Алена Фаве, новый электрифицированный е-208 не полностью заменит существующую бензиновую версию на рынке, а будет продаваться параллельно с ней. Эта стратегия направлена на охват той части рынка, которая еще не готова к переходу на электромобили. Глава Peugeot подчеркнул, что они продолжат предлагать решения с ДВС и гибридными установками до тех пор, пока на них сохраняется спрос со стороны покупателей.

Рыночный спрос и технические возможности

В настоящее время модель Peugeot 208 предлагает покупателям несколько вариантов выбора. В их число входят два бензиновых двигателя с системой «мягкого» гибрида и недавно добавленный в список опций трехцилиндровый агрегат 1.2 Турбо 100. Ожидается, что эти двигатели останутся на производственной линии как минимум еще десять лет.

Тем не менее, Ален Фаве не ожидает, что спрос на такие автомобили в будущем будет очень высоким. По его мнению, в ближайшие годы интерес к электромобилям (BEV) будет расти очень быстрыми темпами. Поэтому компания сосредоточит основное внимание на развитии модели е-208, считая ее важнейшим проектом в Б-сегменте.

Внешний вид и обновления

Хотя техническая база (платформа) автомобиля останется неизменной, бензиновые версии Peugeot 208 получат значительные обновления экстерьера и интерьера. Это делается для того, чтобы привести их к единому языку дизайна с новой моделью е-208 и сохранить конкурентоспособность на рынке.

Бренд Peugeot занимает свое место и на автомобильном рынке Узбекистана, где компактные хэтчбеки выделяются своей экономичностью и удобством в городских условиях. Решение компании не отказываться от бензиновых двигателей сохранит привлекательность Peugeot 208 для регионов, где инфраструктура еще не полностью развита.

Эксперты отмечают, что подобное решение крупных производителей, таких как Peugeot, свидетельствует о том, что период «мягкого перехода» в автопроме продолжается. Это не только оставляет покупателям возможность выбора, но и помогает компаниям обеспечивать стабильность в различных экономических условиях.