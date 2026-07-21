В Англии предлагают ограничить скорость до 32 км/ч: водители против

·36·Авто
В Англии предлагают ограничить скорость до 32 км/ч: водители против

Члены парламента Великобритании рассматривают вопрос о снижении стандартного ограничения скорости в населенных пунктах по всей Англии с 30 до 20 миль в час (около 32 км/ч). Хотя эта инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения, ассоциации автомобилистов и грузоперевозчиков резко возражают против ожидаемых изменений. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Специальный комитет по транспорту недавно пригласил отраслевых экспертов для изучения опыта Уэльса и обсуждения возможности его применения в Англии. Для справки: в начале этого года Уэльс ввел общенациональное правило по снижению скорости на основных дорогах в городах и селах. Однако состав экспертов, участвующих в дискуссиях, подвергся критике со стороны организаций, защищающих права водителей.

Спор экспертов и проблема баланса

Директор по политике и связям с общественностью Роад Хаулаге Ассокиатион (РХА) Деклан Панг подчеркнул отсутствие баланса в парламентских дискуссиях. По его словам, комитет выслушивает только сторонников снижения скорости, в то время как мнение ключевых заинтересованных сторон, таких как операторы грузовиков и автобусов, игнорируется.

Представитель Аллианке оф Бритиш Дриверс Брайан Грегори согласился с этим мнением, заявив, что экспертная группа состоит в основном из политиков и ученых с «антиавтомобильными» настроениями. По его мнению, такие меры направлены не на обеспечение безопасности дорожного движения, а на усложнение использования личного транспорта.

На фоне этих споров стоит вспомнить и опыт Узбекистана. В нашей стране в последние годы на центральных улицах Ташкента и других крупных городов ограничение скорости было снижено с 70 км/ч до 60 км/ч. Предлагаемое в Британии ограничение в 32 км/ч считается даже ниже самых строгих международных стандартов.

Реакция водителей и научное обоснование

Британские эксперты предупреждают, что если ограничения скорости не соответствуют логическому восприятию водителей, они не будут соблюдать новые правила. Брайан Грегори отмечает, что ограничения должны устанавливаться на научной основе, исходя из скорости, с которой 80% водителей движутся естественным образом.

В настоящее время правительство Англии и парламентский комитет изучают следующие вопросы:

  • эффективность ограничения в 20 миль/ч в снижении дорожно-транспортных происшествий;
  • экономическое и логистическое влияние опыта Уэльса;
  • уровень адаптации водителей к новым правилам и система штрафов.

Если это предложение будет одобрено, порядок движения на улицах Англии может кардинально измениться. Однако ассоциации автомобилистов призывают правительство не создавать конфликтных ситуаций и учитывать аргументы всех сторон при принятии решения.

АнглияОграничение СкоростиАвтомобилиБезопасность Дорожного ДвиженияТранспорт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.Сегодня, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельЛотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельСегодня, 15:54Донкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииДонкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииСегодня, 12:58Самый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСамый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСегодня, 10:27Представлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияПредставлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияСегодня, 06:50Range Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаRange Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем