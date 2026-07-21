В Англии предлагают ограничить скорость до 32 км/ч: водители против

Члены парламента Великобритании рассматривают вопрос о снижении стандартного ограничения скорости в населенных пунктах по всей Англии с 30 до 20 миль в час (около 32 км/ч). Хотя эта инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения, ассоциации автомобилистов и грузоперевозчиков резко возражают против ожидаемых изменений. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Специальный комитет по транспорту недавно пригласил отраслевых экспертов для изучения опыта Уэльса и обсуждения возможности его применения в Англии. Для справки: в начале этого года Уэльс ввел общенациональное правило по снижению скорости на основных дорогах в городах и селах. Однако состав экспертов, участвующих в дискуссиях, подвергся критике со стороны организаций, защищающих права водителей.

Спор экспертов и проблема баланса

Директор по политике и связям с общественностью Роад Хаулаге Ассокиатион (РХА) Деклан Панг подчеркнул отсутствие баланса в парламентских дискуссиях. По его словам, комитет выслушивает только сторонников снижения скорости, в то время как мнение ключевых заинтересованных сторон, таких как операторы грузовиков и автобусов, игнорируется.

Представитель Аллианке оф Бритиш Дриверс Брайан Грегори согласился с этим мнением, заявив, что экспертная группа состоит в основном из политиков и ученых с «антиавтомобильными» настроениями. По его мнению, такие меры направлены не на обеспечение безопасности дорожного движения, а на усложнение использования личного транспорта.

На фоне этих споров стоит вспомнить и опыт Узбекистана. В нашей стране в последние годы на центральных улицах Ташкента и других крупных городов ограничение скорости было снижено с 70 км/ч до 60 км/ч. Предлагаемое в Британии ограничение в 32 км/ч считается даже ниже самых строгих международных стандартов.

Реакция водителей и научное обоснование

Британские эксперты предупреждают, что если ограничения скорости не соответствуют логическому восприятию водителей, они не будут соблюдать новые правила. Брайан Грегори отмечает, что ограничения должны устанавливаться на научной основе, исходя из скорости, с которой 80% водителей движутся естественным образом.

В настоящее время правительство Англии и парламентский комитет изучают следующие вопросы:

эффективность ограничения в 20 миль/ч в снижении дорожно-транспортных происшествий;

экономическое и логистическое влияние опыта Уэльса;

уровень адаптации водителей к новым правилам и система штрафов.

Если это предложение будет одобрено, порядок движения на улицах Англии может кардинально измениться. Однако ассоциации автомобилистов призывают правительство не создавать конфликтных ситуаций и учитывать аргументы всех сторон при принятии решения.