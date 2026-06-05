Нет земли? В Намангане овец пасут на крыше

Находчивость и креативность узбекского народа вновь нашли свое подтверждение. Доказательство поговорки «Узбек сам по себе интересен, а его речь еще интереснее» на этот раз можно увидеть в Наманганской области.

Один из жителей Туракурганского района из-за нехватки места на приусадебном участке был вынужден держать овец на крыше своего дома.

Хотя мы и раньше слышали о разведении перепелов и кур на крышах, содержание овец на крыше стало для многих совершенно неожиданным явлением.

Этот случай вызвал интерес в социальных сетях и стал причиной различных обсуждений. Пользователи вновь отмечают находчивость узбеков, шуточно замечая: «Если нет земли, то и крыша превратится в пастбище».