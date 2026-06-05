Тело утонувшего в реке Чодаксай молодого человека нашли после недели поисков

·116·Общество
Тело утонувшего в реке Чодаксай молодого человека нашли после недели поисков

В реке Чодаксай в Папском районе Наманганской области после более чем недельных поисков было найдено тело 24-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Согласно данным, молодой человек, родившийся в Ферганской области, 28 мая спустился в запрещенное для купания место в реке, протекающей возле зоны отдыха в махалле Шайхон, и утонул в водном потоке.

После этого начались поисково-спасательные работы. Спасатели вели непрерывные поиски как на поверхности воды, так и под водой.

4 июня тело молодого человека было обнаружено в реке и передано соответствующим организациям. По данному факту прокуратурой Папского района проводится доследственная проверка.

МЧС призвало граждан не заходить в воду в запрещенных для купания и опасных местах.

ЧодаксойПопский районНаманганская областьФерганская областьШайхон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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