15 суток ареста за непристойное поведение перед пассажирами

В Ташкенте мужчина, грубо нарушивший правила этикета в общественном транспорте, привлечен к административному аресту. Видео с инцидентом широко распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения в обществе.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, инцидент произошел утром 3 июня около 09:45 в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 42.

Выяснилось, что 48-летний гражданин Т.С., пренебрегая нормами общественного порядка и морали, совершил непристойные действия на глазах у пассажиров.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, данный гражданин был в кратчайшие сроки выявлен и задержан.

По данному факту отделом внутренних дел Алмазарского района в отношении него были оформлены документы по статьям Кодекса об административной ответственности, касающимся мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Собранные материалы были переданы в суд. По решению суда нарушитель приговорен к 15 суткам административного ареста.