Находившийся в розыске грузовик МАН с подменными номерами обнаружен на улицах Термеза

·67·Общество
Находившийся в розыске грузовик МАН с подменными номерами обнаружен на улицах Термеза

У сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) возникли подозрения из-за того, что идентификационные знаки на кузове транспортного средства были закрашены краской.

Своевременная уплата налогов и других обязательных платежей является законной обязанностью каждого гражданина и предпринимателя. Однако в некоторых случаях должники пытаются уклониться от выполнения этих обязательств.

В производстве Термезского районного отдела Бюро принудительного исполнения находится 24 исполнительных документа судов в отношении субъекта предпринимательства, действующего в сфере строительства, при этом общая сумма задолженности превысила 800 миллионов сумов.

В ходе исполнительных действий было установлено наличие у должника грузового автомобиля марки «МАН», принадлежащего обществу, и транспортное средство было объявлено в розыск. Однако выяснилось, что должник эксплуатировал данный автомобиль с другими государственными регистрационными знаками.

В результате оперативно-розыскных мероприятий грузовик был обнаружен во время движения по территории города Термеза. У сотрудников БПИ возникли подозрения из-за того, что идентификационные знаки на кузове транспортного средства были закрашены краской. В ходе проверки подтвердилось, что автомобиль именно тот, который находился в розыске и принадлежал обществу-должнику.

В результате автомобиль был опечатан в установленном порядке и доставлен в Термезский районный отдел Бюро для временного хранения.

В настоящее время принимаются меры по реализации данного имущества через электронные аукционные торги и взысканию задолженности за счет вырученных средств.

MANТермезБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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