В Китае отказываются от дизельных грузовиков: будет построено 3000 зарядных станций

·56·Технологии
В Китае отказываются от дизельных грузовиков: будет построено 3000 зарядных станций

Правительство Китая запустило масштабный проект по переводу тяжелого грузового транспорта на электрическую тягу и созданию экологически чистой логистической системы. Было объявлено о строительстве сети из более чем 3000 станций для зарядки и быстрой замены аккумуляторов для грузовиков по всей стране. Эта инициатива является важным шагом к завершению эпохи традиционных дизельных и бензиновых грузовиков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как передает издание иксбт.ком, новые объекты инфраструктуры будут располагаться преимущественно на национальных магистралях и оживленных автодорогах межрегионального значения. Также проект охватит крупные мегаполисы и промышленные центры, включая регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельту реки Янцзы, а также экономические зоны Гуандун-Гонконг-Макао. Это позволит обеспечить непрерывное электроснабжение цепочек грузоперевозок.

Стратегические узлы и промышленные зоны

Основная цель проекта — создание единой энергетической сети, соединяющей логистические центры, морские порты, горнодобывающие районы и крупные заводы. Это не только улучшит экологическую ситуацию, но и поможет снизить транспортные расходы и повысить эффективность логистики. Технология замены аккумуляторов позволит водителям продолжать путь всего за несколько минут, не ожидая долгой зарядки.

Правительство Китая не ограничивается развитием инфраструктуры, активно поддерживая программу утилизации старых грузовиков. Сообщается, что на эту программу, которая продлится и в 2026 году, государством выделено 22 миллиарда юаней в виде специальных казначейских облигаций. Эти средства будут направлены на замену старых, неэкономичных грузовиков на современные, энергоэффективные электрические транспортные средства.

Экологическое и экономическое значение

Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, этот опыт Китая имеет огромное значение. Сегодня переход на электротранспорт в логистике стал глобальным трендом, играющим решающую роль в снижении загрязнения воздуха. Изучение этой модели Китая может пригодиться в будущем для обеспечения безопасности региональных грузоперевозок.

По мнению экспертов, создание такой масштабной сети зарядки также побудит автопроизводителей выпускать больше новых типов электрических грузовиков. В результате ожидается, что в ближайшие годы тяжелые грузовики с двигателями внутреннего сгорания полностью уступят свое место на рынке. Это начало настоящей технологической революции в транспортной сфере.

КитайЭлектротранспортЛогистикаЭкологияТехнологии
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Abror Shuhratov
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