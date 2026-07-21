Рейтинг нападающих ЧМ-2026: Мбаппе обошел Месси и Беллингема
По итогам чемпионата мира 2026 года был опубликован рейтинг футболистов, составленный на основе их действий в атаке, креативности и защите. Среди нападающих лучший результат показал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, набравший 9,12 балла.
Ставший лучшим бомбардиром турнира французский футболист по этому показателю опередил Джуда Беллингема и Лионелья Месси.
Футболисты оценивались по трем направлениям
Все участники турнира анализировались по 10-балльной системе в трех основных категориях:
эффективность в атаке;
создание голевых моментов;
действия в защите.
В рейтинге нападающих учитывались количество голов, эффективность ударов, действия в штрафной площади соперника и вклад в командные атаки.
Первое место Мбаппе с 9,12 баллами обусловлено его высокими результатами на протяжении всего турнира.
Мбаппе забил 10 голов в восьми матчах
Форвард сборной Франции провел восемь встреч на ЧМ-2026 и забил 10 голов в ворота соперников.
С этим результатом он стал лучшим бомбардиром соревнований. Мбаппе практически на каждом этапе был главным завершителем атак Франции, принося своей команде важные голы.
Его скорость, действия в штрафной и умение реализовывать моменты обеспечили ему большое преимущество в рейтинге нападающих.
Беллингем занял второе место
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем расположился на второй строчке с 8,29 баллами.
Он также провел восемь матчей на турнире и забил семь голов. Несмотря на то, что он полузащитник, Беллингем продемонстрировал высокую эффективность у ворот.
Английский футболист стал одной из главных движущих сил команды в развитии атак, подключениях к штрафной и реализации важных моментов.
Месси замкнул тройку лидеров
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял третье место с 8,06 баллами.
39-летний футболист провел восемь матчей на ЧМ-2026 и забил восемь голов. Хотя он сыграл ключевую роль в выходе Аргентины в финал, в рейтинге нападающих он уступил Мбаппе и Беллингему.
Тройка лидеров выглядит следующим образом:
Килиан Мбаппе — 9,12 балла, 10 голов
Джуд Беллингем — 8,29 балла, 7 голов
Лионель Месси — 8,06 балла, 8 голов
ЧМ-2026 прошел в новом формате
На чемпионате мира 2026 года, который принимали США, Мексика и Канада, впервые в истории приняли участие 48 национальных сборных.
Расширение масштабов турнира увеличило количество игр и уровень конкуренции для футболистов. В таких условиях 10 голов Мбаппе и его первое место в рейтинге нападающих еще раз подтвердили его превосходство на мундиале.
Хотя Франция не смогла завоевать кубок, Килиан Мбаппе завершил турнир как самый сильный нападающий ЧМ-2026 по индивидуальной статистике.
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