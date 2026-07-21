Этот искренний поступок Месси вновь завоевал любовь болельщиков (видео)

В социальных сетях широко разошлось трогательное видео с участием Ламина Ямаля, завоевавшего чемпионский титул в составе сборной Испании на ЧМ-2026, и капитана сборной Аргентины Лионелья Месси.

На видео запечатлено, как после окончания матча Ямаль направляется к Месси, сидящему на газоне стадиона. Увидев приближающегося молодого футболиста, Месси сразу же встает, обнимает его и искренне поздравляет с исторической победой. Именно этот момент привлек внимание множества болельщиков.

Пользователи социальных сетей оценивают поступок Месси, который, несмотря на поражение, с уважением поздравил соперника, как проявление качеств настоящего спортсмена. В комментариях оставлено множество искренних мнений, таких как: «Вот это истинное величие», «Месси всегда ставит уважение на первое место», «Только чемпион может так поздравить чемпиона».

Данный видеоролик за короткое время набрал тысячи просмотров и стал одним из самых обсуждаемых и тепло встреченных моментов после финала.