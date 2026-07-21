Роналду отреагировал на пост с критикой ФИФА и Аргентины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не оставил без внимания спорный пост, опубликованный в социальных сетях испанской телепрограммой Эспеджо Публико. В нем журналисты подвергли резкой критике выход Аргентины в финал ЧМ-2026 и отношение ФИФА к Месси.

Внимание Роналду к этому посту вызвало новые дискуссии в футбольном сообществе. Однако высказанные в видео мнения являются личной оценкой журналистов, и доказательств, подтверждающих приведенные утверждения, представлено не было.

«Аргентина должна была вылететь гораздо раньше»

В видео, опубликованном 17 июля, испанская журналистка Пилар Родригес Лосантос раскритиковала выступление сборной Аргентины на мундиале.

«Эта команда должна была вылететь из турнира еще около пяти матчей назад. Она смогла зайти так далеко только благодаря помощи ФИФА», — заявила журналистка.

По ее мнению, Испании в финале пришлось бороться не только с Аргентиной, но и со всей системой, которая хотела, чтобы Лионель Месси снова стал чемпионом мира.

«Мы играем не против Аргентины, а против всей организации ФИФА, которая хочет вручить кубок Месси, как это было четыре года назад», — сказала Родригес.

В адрес ФИФА прозвучали еще более резкие формулировки

Другой участник программы, Рубен Амон, также подверг жесткой критике международную футбольную организацию. Он назвал ФИФА «мафиозной и позорной организацией».

Эти заявления вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. В то время как некоторые пользователи поддержали журналистов, другие раскритиковали их за выступления с неподтвержденными обвинениями.

На данный момент официальной информации о реакции ФИФА или Ассоциации футбола Аргентины на эти высказывания не поступало.

Почему внимание Роналду вызвало обсуждения?

Криштиану Роналду и Лионель Месси долгие годы считались главными соперниками в мировом футболе. Именно поэтому внимание португальского футболиста к посту, в котором критикуются Месси, Аргентина и ФИФА, вызвало различные интерпретации среди болельщиков.

Однако сам Роналду не делал отдельных заявлений о поддержке утверждений в видео или своем отношении к ним. Поэтому нет оснований расценивать его действия как полное согласие с мнением журналистов.

Испания ответила на споры на поле

Основное время финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершилось со счетом 0:0. Победитель определился в дополнительное время.

Испания одержала победу со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина же, несмотря на то, что дошла до финала в качестве действующего чемпиона, не смогла защитить титул.

Несмотря на завершение турнира, споры вокруг финала до сих пор не утихают. А внимание Роналду к данному посту лишь усилило дискуссии.