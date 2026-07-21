Речи Месси и Мартинеса в раздевалке: «Назад играют только трусы»

·136·Спорт
Речи Месси и Мартинеса в раздевалке: «Назад играют только трусы»

После поражения сборной Аргентины от Испании в финале чемпионата мира стали достоянием общественности эмоциональные речи капитана команды Лионелья Месси и вратаря Эмилиано Мартинеса, произнесенные в перерыве матча. Кадры, снятые в подтрибунном помещении стадиона в Нью-Джерси, показали, как лидеры «альбиселесте» пытались вдохновить команду в самые критические моменты игры. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя в основное время матча счет не был открыт, сборная Испании полностью владела преимуществом на поле. Как сообщает издание Goal.com, в перерыве Эмилиано Мартинес требовал от партнеров по команде смелости и агрессии. Вратарь кричал защитникам: «Играйте сердцем, парни! Играть сердцем — значит не пятиться назад, а только идти вперед. Вперед, только вперед! Назад играют только трусы. Найдите Месси тремя передачами, покажите, как нужно строить атаку из глубины!»

Призыв Лионелья Месси к спокойствию

Перед началом игры Лионель Месси призывал товарищей по команде не обращать внимания на внешнее давление и сохранять спокойствие. Споры вокруг судейства на протяжении турнира и разговоры о предвзятом отношении к Аргентине создали неприятную атмосферу вокруг команды. В этой ситуации Месси призвал футболистов сосредоточиться только на игре.

«Парни, будьте спокойны, самое главное — спокойствие. Давайте сосредоточимся только на футболе. Забудьте обо всем и просто играйте», — подчеркнул капитан сборной Аргентины. В перерыве он поддержал слова Мартинеса и призвал команду проявить характер: «Покажите характер, он у нас всегда был, если не сейчас, то когда? Давайте играть в свой футбол».

Тяжелое поражение в финале и будущее

К сожалению, эти вдохновляющие слова лидеров в итоге не принесли Аргентине победу. Гол, забитый Ферраном Торресом в дополнительное время, принес Испании чемпионский титул. Подопечные Лионелья Скалони не смогли выдержать давление соперника после того, как в конце матча Энцо Фернандес получил красную карточку и покинул поле.

Это поражение рассматривается как завершение целой эпохи для аргентинского футбола. Ожидается, что для 39-летнего Лионелья Месси этот чемпионат мира станет последним в карьере. Также под вопросом остается будущее в сборной 33-летнего Эмилиано Мартинеса.

Теперь «альбиселесте» вступает в период серьезных перемен, таких как омоложение состава и укрепление дисциплины. Финал в Нью-Джерси войдет в историю не только как упущенный чемпионский титул, но и как прощание легендарного поколения.

АргентинаЛионель МессиЭмилиано МартинесЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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