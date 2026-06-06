Сотрудник МВД задержан по делу с участием несовершеннолетней

В Андижанской области задержан сотрудник правоохранительных органов по факту тяжкого преступления, связанного с несовершеннолетним. Об этом сообщила прокуратура области.

По предварительным данным, прокуратурой Кургантепинского района было проведено доследственное расследование по факту исчезновения несовершеннолетней У.М., 2010 года рождения. В ходе проверки было установлено, что девушку доставили в многоквартирный дом в городе Андижане, где сотрудник С.Б., работавший в Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним при системе МВД, совершил противоправные действия.

По данному факту в отношении С.Б. возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 128 УК Узбекистана (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати лет). На основании судебного решения он заключен под стражу. В настоящее время продолжаются первоначальные следственные действия.

Прокуратура области взяла данное дело на особый контроль, сообщив, что окончательное правовое решение будет принято в соответствии с законодательством.

Правозащитники также высказались по поводу данного инцидента, подчеркнув, что преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, должны строго наказываться.

В настоящее время следственная информация сохраняется в тайне, ожидается предоставление дополнительных данных официальными органами.