Несмотря на беспощадную борьбу с коррупцией и взяточничеством, ведущуюся в нашей стране в последние годы, и принятие жестких мер по обеспечению верховенства закона, к сожалению, все еще встречаются лица, поддавшиеся пагубному влиянию алчности и злоупотребляющие своим служебным положением. В частности, масштабные проверки, проведенные в кадастровой системе — одном из важнейших секторов, ведущих учет недвижимости и земель в нашей стране, — выявили печальные и шокирующие цифры. В результате проведенных расследований и контрольных мероприятий было раскрыто хищение миллиардов средств в системе и выявлены сотни сотрудников, избравших преступный путь.

ГОРЬКАЯ СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА И ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА В СИСТЕМЕ

С должностными преступлениями, совершенными в Кадастровом агентстве за последние два с половиной года, уровнем вовлеченных лиц и объемом общего материального ущерба, нанесенного государственной казне, вы можете подробно ознакомиться в следующей специальной таблице:

Период проверки Количество сотрудников, совершивших преступления Масштаб правонарушений и должности Ущерб, нанесенный государству и обществу 2024–2025 годы и И квартал 2026 года Наличные Агентства 425 сотрудников вступили на преступный путь. Всего Совершено 347 коррупционных и должностных преступлений, причем 46 из них составляют руководители различного уровня. В результате обмана и краж в системе государству нанесен материальный ущерб на сумму более 70 миллиардов сумов.

Выявленные масштабные правонарушения и случаи злоупотребления полномочиями ясно продемонстрировали необходимость срочного укрепления системы контроля и прозрачности в отрасли, а также установления строгого надзора за кадастровым учетом.

Посягнувшие на народное имущество не останутся безнаказанными

Столь масштабные хищения, выявленные в отрасли, особенно тот факт, что к преступлениям причастны не только рядовые специалисты, но и руководящие работники, свидетельствуют о полном ослаблении внутреннего контроля. Коррупционные цепочки в таких процессах, как выделение земли и имущества, оформление документов, наносят ущерб не только государственному бюджету, но и правам многих простых граждан. В настоящее время в отношении этих фактов принимаются законные меры.

Комментарий «Замин»: В нашем народе есть мудрая пословица: «Что добыто неправедным путем, то и уйдет неправедным путем». Эти «дельцы» из кадастровой системы, «проглотившие верблюда целиком» и потратившие миллионы государственных и народных средств ради собственной алчности, обязательно ответят перед законом. 70 миллиардов сумов — это не просто цифра, это средства, на которые можно построить десятки современных школ, детских садов или больниц в нашей стране. Против бедствия коррупции необходимо бороться не только правоохранительным органам, но и всему нашему обществу вместе. Только тогда в нашей стране воцарятся честность и справедливость. Желаем сил и поддержки искренним стражам закона в этой борьбе!

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