Жительница Андижана стала матерью четверых детей одновременно

Жительница Андижанской области родила четверых близнецов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения информацию .

Как сообщается, Одинахон Мухаммаджонова, проживающая в махалле «Гайрат» города Андижан, 2 июня с диагнозом многоплодная беременность была госпитализирована в Андижанский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.

Спустя несколько дней ей было проведено кесарево сечение в связи с диагнозом преждевременные роды.

Роды успешно прошли при участии опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов филиала.

В результате на свет появились три мальчика и одна девочка.

Вес первого ребенка составил 2415 граммов, рост — 44 сантиметра. Второй мальчик родился с весом 1730 граммов и ростом 37 сантиметров.

Вес третьего ребенка составил 2405 граммов, рост — 44 сантиметра. Вес четвертого ребенка — девочки — составил 1885 граммов, рост — 39 сантиметров.

В настоящее время мать и дети находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.