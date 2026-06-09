В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долга

·2·Общество
В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долга

В Бухаре арестован автомобиль «Hyundai Elantra», принадлежащий предприятию, не погасившему банковский долг. Согласно судебному документу, с ООО «Хусен Сусана Экспидитион» в пользу банка «Саноат-курилиш банк» было взыскано более 154 миллионов 778 тысяч сумов.

Должнику был предоставлен срок для добровольной уплаты средств. Однако из-за непогашения долга в установленное время были начаты принудительные исполнительные действия.

В ходе исполнительного производства было выявлено имущество предприятия, на которое наложен арест. Автомобиль «Hyundai Elantra», числящийся на балансе компании, был объявлен в розыск.

После обнаружения автомобиля должник отказался добровольно передать его на штрафстоянку. По этой причине машина была эвакуирована.

Если долг не будет погашен в ближайшее время, автомобиль будет оценен и выставлен на электронные торги. Вырученные средства будут направлены на погашение долга, указанного в судебном решении.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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