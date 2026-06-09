В Ташкенте налоговые инспекторы попались на взятке

·3·Общество
В Ташкенте налоговые инспекторы попались на взятке

В столице успешно проведена очередная крупная оперативная операция по защите прав предпринимателей и прозрачной борьбе с коррупцией. В Ташкенте двое сотрудников налоговой службы были задержаны с поличным при получении 5 тысяч долларов США в качестве взятки от местного предпринимателя за обещание помочь в аренде торговых точек. Разоблачение этого преступления стало одним из решительных шагов на пути обеспечения верховенства закона в нашей стране.

Согласно официальному заявлению пресс-службы Государственной службы безопасности (ГСБ), данное незаконное действие было выявлено на основе оперативного и достоверного обращения граждан в «Колл-центр» ГСБ. Специальное оперативное мероприятие было проведено на высоком профессиональном уровне совместно сотрудниками Управления ГСБ по городу Ташкенту и территориальными работниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Предварительные следственные действия показали, что двое ответственных инспекторов Юнусабадской районной налоговой инспекции, злоупотребляя своим служебным положением, вступили в преступный сговор. Они пообещали местному предпринимателю «помочь» в аренде трех торговых магазинов на территории акционерного общества «Комплекс Чиланзарского вещевого рынка». Чиновники потребовали крупную сумму в иностранной валюте за искусственный вывод подконтрольного предпринимателю общества с ограниченной ответственностью (ООО) в победители открытого торгового тендера и оформление договоров аренды через своих знакомых на высоких постах.

В ходе запланированного мероприятия оба налоговых сотрудника были задержаны в момент получения требуемых 5 тысяч долларов. В настоящее время в отношении этих правонарушителей возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия активно продолжаются.

Государственная служба безопасности призывает наших сограждан немедленно сообщать о случаях коррупции, вымогательства и других противоправных действий через 1520 короткий номер «Телефона доверия» Службы. Напоминаем, что конфиденциальность личных данных каждого обратившегося гражданина полностью гарантируется законом.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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