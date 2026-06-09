В Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэк

Наряду с развитием цифровых технологий в нашей стране ведется решительная и прозрачная борьба с новыми видами мошенничества. В Ферганской области выявлено, что группа лиц незаконно использовала систему кешбэка (возврата средств за покупки) в мобильном приложении «Солик Мобиле» Государственного налогового комитета для своих преступных целей, присвоив значительные средства государственного бюджета. В ходе доследственных мероприятий установлено, что подозреваемые незаконно присвоили кешбэк на сумму 3,2 миллиарда сумов путем оформления поддельных электронных документов и фиктивных кассовых чеков.

Согласно официальному заявлению Управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по Ферганской области, граждане М.Х., М.Х. и К.И., вступив в преступный сговор, создали в социальной сети «Telegram» скрытые группы под различными названиями. Через эти виртуальные группы они занимались онлайн-продажей накопленных сумм кешбэка за якобы оформленные кассовые чеки от имени 7 обществ с ограниченной ответственностью (ООО), которые фактически не вели деятельности и не совершали реальных сделок.

В ходе расследования раскрыты масштабные размеры мошенничества. Несмотря на то, что данные ООО не осуществляли никаких реальных финансовых или экономических операций, были заполнены поддельные электронные счета-фактуры о продаже товаров и услуг на рекордную сумму в 3,3 триллиона сумов. Кроме того, формировались фиктивные данные о якобы поступлении выручки через онлайн-контрольно-кассовые машины (ОНКМ), а виртуальные кассовые чеки массово распространялись.

В результате этой тщательно спланированной преступной схемы на профили и имена 211 584 граждан через приложение «Солик Мобиле» искусственно начислен кешбэк на сумму 28,5 миллиарда сумов. Фактически из государственного бюджета было выплачено 3,2 миллиарда сумов, и официально зафиксировано, что эти средства были похищены путем прямого присвоения и растраты бюджетных средств.

По данному вопиющему факту в отношении организаторов преступления в установленном порядке возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов и их использование) Уголовного кодекса. В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся строгие следственные действия.

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