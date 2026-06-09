Редкий случай в Андижане: родилась четверня

В Андижанской области врачи стали свидетелями еще одного радостного события. В филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Андижанской области на свет появилась четверня. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что Одинахон Мухаммаджонова, проживающая в махаллинском сходе граждан «Гайрат» города Андижана, была госпитализирована в данное медицинское учреждение 2 июня текущего года с диагнозом многоплодная беременность.

Спустя несколько дней ей был поставлен диагноз преждевременные роды, и была проведена операция кесарева сечения.

Роды успешно прошли при участии опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов филиала.

— первый ребенок — мальчик, весом 2415 граммов, ростом 44 сантиметра;

— второй ребенок — мальчик, весом 1730 граммов, ростом 37 сантиметров;

— третий ребенок — мальчик, весом 2405 граммов, ростом 44 сантиметра;

— четвертый ребенок — девочка, весом 1885 граммов, ростом 39 сантиметров.

Сообщается, что в настоящее время состояние матери и детей удовлетворительное. Они находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников и получают необходимый медицинский уход.