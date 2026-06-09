Редкий случай в Андижане: родилась четверня

·14·Общество
Редкий случай в Андижане: родилась четверня

В Андижанской области врачи стали свидетелями еще одного радостного события. В филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Андижанской области на свет появилась четверня. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что Одинахон Мухаммаджонова, проживающая в махаллинском сходе граждан «Гайрат» города Андижана, была госпитализирована в данное медицинское учреждение 2 июня текущего года с диагнозом многоплодная беременность.

Спустя несколько дней ей был поставлен диагноз преждевременные роды, и была проведена операция кесарева сечения.

Роды успешно прошли при участии опытных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов филиала.

— первый ребенок — мальчик, весом 2415 граммов, ростом 44 сантиметра;

— второй ребенок — мальчик, весом 1730 граммов, ростом 37 сантиметров;

— третий ребенок — мальчик, весом 2405 граммов, ростом 44 сантиметра;

— четвертый ребенок — девочка, весом 1885 граммов, ростом 39 сантиметров.

Сообщается, что в настоящее время состояние матери и детей удовлетворительное. Они находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников и получают необходимый медицинский уход.

АндижанМинистерство здравоохраненияОдинахон Мухаммаджонова
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Обнаружен находившийся в розыске автомобиль BYD СОНГ PLUSОбнаружен находившийся в розыске автомобиль BYD СОНГ PLUSСегодня, 08:49Бывшая супруга помогла найти должникаБывшая супруга помогла найти должникаСегодня, 08:42В Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкВ Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкСегодня, 08:26В Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеВ Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеСегодня, 08:16В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаВ Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаСегодня, 07:50Мошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовМошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовСегодня, 07:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения