В Андижане родилась четверня

В Андижанской области первые дни лета, пришедшего вслед за весной, начались с благодатного и радостного события. В филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Андижанской области одновременно на свет появились четверо близнецов. О этом уникальном спортивном азарте и жизненном чуде Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила соотечественникам на своих официальных страницах.

Сообщается, что Одинахон Мухаммаджонова, проживающая в махаллинском сходе граждан «Гайрат» города Андижана, была доставлена в данное медицинское учреждение 2 июня этого года с диагнозом многоплодная беременность. Спустя короткое время, под тщательным наблюдением врачей, из-за риска преждевременных родов было принято решение срочно провести операцию кесарева сечения.

Сложный и крайне ответственный процесс родов был успешно проведен на высоком профессиональном уровне специальной группой, состоящей из самых квалифицированных и опытных акушеров-гинекологов больницы, неонатологов и реаниматологов. Вес и рост появившихся на свет маленьких богатырей и принцессы были зафиксированы следующим образом:

Первый ребенок: мальчик, вес 2415 граммов, рост 44 см;

Второй ребенок: мальчик, вес 1730 граммов, рост 37 см;

Третий ребенок: мальчик, вес 2405 граммов, рост 44 см;

Четвертый ребенок: девочка, вес 1885 граммов, рост 39 см.

Согласно последним данным министерства, в настоящее время счастливая мать и ее четверо маленьких детей находятся под постоянным и строгим наблюдением медицинских работников. Их общее состояние стабильно, они чувствуют себя очень хорошо. Желаем всем нашим соотечественникам, ожидающим детей, такого же прекрасного счастья и семейной радости!

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми добрыми и приятными событиями в нашей стране, новостями в сфере медицины и самыми обсуждаемыми новостями в нашем обществе!