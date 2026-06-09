В Андижане родилась четверня

·6·Общество
В Андижане родилась четверня

В Андижанской области первые дни лета, пришедшего вслед за весной, начались с благодатного и радостного события. В филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Андижанской области одновременно на свет появились четверо близнецов. О этом уникальном спортивном азарте и жизненном чуде Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила соотечественникам на своих официальных страницах.

Сообщается, что Одинахон Мухаммаджонова, проживающая в махаллинском сходе граждан «Гайрат» города Андижана, была доставлена в данное медицинское учреждение 2 июня этого года с диагнозом многоплодная беременность. Спустя короткое время, под тщательным наблюдением врачей, из-за риска преждевременных родов было принято решение срочно провести операцию кесарева сечения.

Сложный и крайне ответственный процесс родов был успешно проведен на высоком профессиональном уровне специальной группой, состоящей из самых квалифицированных и опытных акушеров-гинекологов больницы, неонатологов и реаниматологов. Вес и рост появившихся на свет маленьких богатырей и принцессы были зафиксированы следующим образом:

  • Первый ребенок: мальчик, вес 2415 граммов, рост 44 см;

  • Второй ребенок: мальчик, вес 1730 граммов, рост 37 см;

  • Третий ребенок: мальчик, вес 2405 граммов, рост 44 см;

  • Четвертый ребенок: девочка, вес 1885 граммов, рост 39 см.

Согласно последним данным министерства, в настоящее время счастливая мать и ее четверо маленьких детей находятся под постоянным и строгим наблюдением медицинских работников. Их общее состояние стабильно, они чувствуют себя очень хорошо. Желаем всем нашим соотечественникам, ожидающим детей, такого же прекрасного счастья и семейной радости!

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми добрыми и приятными событиями в нашей стране, новостями в сфере медицины и самыми обсуждаемыми новостями в нашем обществе!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Редкий случай в Андижане: родилась четверняРедкий случай в Андижане: родилась четверняСегодня, 09:52Обнаружен находившийся в розыске автомобиль BYD СОНГ PLUSОбнаружен находившийся в розыске автомобиль BYD СОНГ PLUSСегодня, 08:49Бывшая супруга помогла найти должникаБывшая супруга помогла найти должникаСегодня, 08:42В Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкВ Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкСегодня, 08:26В Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеВ Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеСегодня, 08:16В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаВ Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаСегодня, 07:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения