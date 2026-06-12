Парня напугали львом: шутка или опасная игра?

·1·Общество
Парня напугали львом: шутка или опасная игра?

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа парней пугает другого молодого человека настоящим львом. Кадры вызвали удивление и стали предметом бурных дискуссий.

Как выяснилось, инцидент произошел в Ташкенте. Молодые люди устроили такой необычный и опасный эксперимент в рамках игры «выполнение условий». На видео отчетливо видно, как льва приближают к парню, который испытывает сильный страх.

Отмечается, что процесс не был случайным или бесконтрольным. Съемки проводились с участием специалистов по защите прав животных. Несмотря на это, среди пользователей ведутся споры о безопасности и целесообразности подобных «шуток».

Некоторые расценивают это как экстремальный пранк ради контента, в то время как другие критикуют подобные эксперименты, подчеркивая, что они могут представлять опасность как для человека, так и для животного.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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