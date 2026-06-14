Мать-птица преградила путь трактору, чтобы спасти свои яйца

·34·Общество
Мать-птица преградила путь трактору, чтобы спасти свои яйца

Это видео, распространившееся в социальных сетях, не оставило равнодушными тысячи людей. На нем запечатлено, как маленькая птица-мать выходит навстречу приближающемуся трактору, пытаясь преградить ему путь, чтобы защитить свои яйца.

В кадрах видно, что птица, не чувствуя страха, стоит перед огромной техникой, не отступая ни на шаг. Этот поступок произвел глубокое впечатление на зрителей и еще раз доказал, насколько сильна материнская любовь.

Данный случай вызвал восхищение и уважение у многих пользователей. В комментариях многие отмечают, что даже самое маленькое существо может быть настолько храбрым, что готово отдать жизнь за своих птенцов.

Социальные сети
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыскеВ Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыскеСегодня, 12:10С какой целью узбекистанцы едут в Таиланд: отдых или работа?С какой целью узбекистанцы едут в Таиланд: отдых или работа?Сегодня, 10:01Мужчина, упавший в быстротечный канал, чудом остался живМужчина, упавший в быстротечный канал, чудом остался живСегодня, 09:48В Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройстваВ Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройстваСегодня, 07:41Граждан Узбекистана приглашают на сезонные работы во ФранциюГраждан Узбекистана приглашают на сезонные работы во ФранциюВчера, 18:58Водитель, ставший виновником гибели студента, приговорен к 5 годам лишения свободыВодитель, ставший виновником гибели студента, приговорен к 5 годам лишения свободыВчера, 17:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру