В Бостанлыке Каптива упала в канал
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14 июня в 19:43 в Бостанлыкском районе Ташкентской области автомобиль марки Каптива упал в канал.
По предварительным данным, водитель оставил транспортное средство на склоне и не задействовал ручной тормоз.
В результате автомобиль самопроизвольно покатился и упал в канал «Коронкёль».
На место происшествия прибыли спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
С помощью спецтехники автомобиль был извлечен из русла канала.
В результате происшествия пострадавших нет.
Однако сообщается, что транспортное средство получило технические повреждения.
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