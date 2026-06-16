В Бостанлыке Каптива упала в канал

14 июня в 19:43 в Бостанлыкском районе Ташкентской области автомобиль марки Каптива упал в канал.

По предварительным данным, водитель оставил транспортное средство на склоне и не задействовал ручной тормоз.

В результате автомобиль самопроизвольно покатился и упал в канал «Коронкёль».

На место происшествия прибыли спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

С помощью спецтехники автомобиль был извлечен из русла канала.

В результате происшествия пострадавших нет.

Однако сообщается, что транспортное средство получило технические повреждения.