В Бостанлыке Каптива упала в канал

·1·Общество
В Бостанлыке Каптива упала в канал

14 июня в 19:43 в Бостанлыкском районе Ташкентской области автомобиль марки Каптива упал в канал.

По предварительным данным, водитель оставил транспортное средство на склоне и не задействовал ручной тормоз.

В результате автомобиль самопроизвольно покатился и упал в канал «Коронкёль».

На место происшествия прибыли спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

С помощью спецтехники автомобиль был извлечен из русла канала.

В результате происшествия пострадавших нет.

Однако сообщается, что транспортное средство получило технические повреждения.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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