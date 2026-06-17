В Фергане сгорели 3 автомобиля, есть жертвы

В результате пожара, произошедшего в Йозяванском районе Ферганской области, сгорели 3 автомобиля и погибли 2 гражданина. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается, 16 июня в 22:16 в областное управление МЧС через систему «112» поступило сообщение о возгорании автомобиля на территории махалли «Сой бўйи» Йозяванского района.

После получения сообщения спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и в короткие сроки ликвидировали пожар.

По предварительным данным, в махалле «Сой бўйи» сгорело 60 квадратных метров заброшенного ветхого строения, а также 3 автомобиля марок Лабо, Hyundai и Mercedes-Benz.

На место происшествия выехали руководство областного управления МЧС, ответственные лица районного управления МЧС и сотрудники партнерских организаций.

Согласно первичным данным, в результате пожара погибли 2 гражданина, еще 3 человека были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие следственные мероприятия.