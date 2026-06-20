Задержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредиты
Сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с другими правоохранительными органами в Ферганской и Самаркандской областях раскрыты крупные правонарушения. Задержаны с вещественными доказательствами руководители центров банковских услуг (ЦБУ) коммерческих банков, которые требовали деньги от предпринимателей в обмен на выделение кредитов.
Краткие детали незаконных действий
Регион
Подозреваемый сотрудник
Направление и сумма кредита
Затребованная / полученная сумма
Обстоятельства задержания
Р.С. (руководитель ЦБУ)
На предпринимательство 2,5 млрд сумов
5 процентов от суммы кредита — 125 млн сумов
В момент получения 10 000 долларов США из затребованной суммы
Д.И. (руководитель ЦБУ)
Руководителю ООО 75 000 долларов США
Получено в обмен на кредит 2 150 долларов США
Часть взятки — 10,7 млн сумов в момент возврата средств
Хроника событий
В Фергане: «плата за услуги» в размере 5%
Руководитель банковского центра Р.С., войдя в доверие к гражданину Ф.Р., который хотел начать предпринимательскую деятельность, пообещал помочь в получении крупного кредита. Условие было простым: необходимо было заранее выплатить 5% от выделенной суммы. Он был задержан оперативниками в момент получения 10 тысяч долларов в рамках этого «соглашения».
В Самарканде: «ловушка» при возврате взятки
Ситуация в Самарканде приняла неожиданный оборот. Руководитель ЦБУ Д.И. ранее получил взятку в размере 2 150 долларов США за оформление кредита в иностранной валюте руководителю ООО «Д.Д.». Позже, в момент возврата части этих средств, а именно 10,7 миллиона сумов, предпринимателю, он был задержан правоохранительными органами с вещественными доказательствами.
Официальный статус и законные последствия:
В настоящее время по обоим выявленным случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Правоохранительными органами проводятся строгие следственные действия. Попытка превратить кредитные средства в источник личного обогащения в очередной раз закончилась неудачей.
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