Задержаны руководители банковских центров, требовавшие «долю» за кредиты

Сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с другими правоохранительными органами в Ферганской и Самаркандской областях раскрыты крупные правонарушения. Задержаны с вещественными доказательствами руководители центров банковских услуг (ЦБУ) коммерческих банков, которые требовали деньги от предпринимателей в обмен на выделение кредитов.

Краткие детали незаконных действий

Регион Подозреваемый сотрудник Направление и сумма кредита Затребованная / полученная сумма Обстоятельства задержания Ферганская область Р.С. (руководитель ЦБУ) На предпринимательство 2,5 млрд сумов 5 процентов от суммы кредита — 125 млн сумов В момент получения 10 000 долларов США из затребованной суммы Самаркандская область Д.И. (руководитель ЦБУ) Руководителю ООО 75 000 долларов США Получено в обмен на кредит 2 150 долларов США Часть взятки — 10,7 млн сумов в момент возврата средств

Хроника событий

В Фергане: «плата за услуги» в размере 5%

Руководитель банковского центра Р.С., войдя в доверие к гражданину Ф.Р., который хотел начать предпринимательскую деятельность, пообещал помочь в получении крупного кредита. Условие было простым: необходимо было заранее выплатить 5% от выделенной суммы. Он был задержан оперативниками в момент получения 10 тысяч долларов в рамках этого «соглашения».

В Самарканде: «ловушка» при возврате взятки

Ситуация в Самарканде приняла неожиданный оборот. Руководитель ЦБУ Д.И. ранее получил взятку в размере 2 150 долларов США за оформление кредита в иностранной валюте руководителю ООО «Д.Д.». Позже, в момент возврата части этих средств, а именно 10,7 миллиона сумов, предпринимателю, он был задержан правоохранительными органами с вещественными доказательствами.