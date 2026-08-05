В каналах Ферганской области обнаружили плывшие туши погибшего крупного рогатого скота, что вызвало споры в соцсетях

·94·Общество
В каналах Ферганской области обнаружили плывшие туши погибшего крупного рогатого скота, что вызвало споры в соцсетях

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлено, как по одному из каналов Ферганской области плывут туши погибшего крупного рогатого скота. На кадрах видно, как по поверхности воды проплывают несколько туш животных.

Произошедшее вызвало серьёзное возмущение и обеспокоенность среди общественности. Сообщается, что соответствующие ответственные лица выехали на место происшествия и начали проверку, чтобы прояснить ситуацию.

Пока не предоставлено обоснованной информации о том, кому принадлежали животные, по какой причине они погибли и откуда туши попали в канал. Результаты проверки также ещё не обнародованы.

Сброс туш животных в воду может привести к загрязнению канала, негативно повлиять на санитарное состояние и создать угрозу для окружающей среды. Ожидается, что правовая оценка произошедшему будет дана после завершения проверки.

Фергана
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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