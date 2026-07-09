Новые правила защиты детей: вводится серьезное ограничение

На очередном заседании Сената был одобрен закон, направленный на совершенствование системы социальной защиты детей.

Данный документ предусматривает новые правовые механизмы по защите чести, достоинства и неприкосновенности несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

Устанавливается ответственность за насилие в отношении детей

Законом вносятся дополнения и изменения в Кодекс об административной ответственности.

Теперь совершение физического насилия в отношении несовершеннолетнего в процессе воспитания и обучения в образовательной организации, а также его унижение влекут за собой административную ответственность.

Годичный запрет на педагогическую деятельность

Согласно закону, к лицу, совершившему правонарушение, связанное с физическим или психическим насилием в отношении несовершеннолетнего во время педагогической деятельности, применяется дополнительное ограничение.

Такое лицо не сможет заниматься педагогической деятельностью в дошкольной образовательной организации в течение одного года после привлечения к административной ответственности.

Есть важные изменения и по алиментам

В документе устанавливается, что не допускается освобождение отца или матери от уплаты алиментов на ребенка, находящегося на полном обеспечении государственного или негосударственного учреждения.

Эта норма направлена на сохранение ответственности родителей за материальное обеспечение ребенка.

Дети-сироты будут передаваться только на воспитание родственникам

Законом вводится порядок передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание исключительно родственникам.

По мнению сенаторов, это послужит надежной защите интересов детей и усилит возможности их воспитания в близкой социальной среде.

Закон еще не вступил в силу

Сенаторы подчеркивают, что данный закон укрепляет правовые гарантии по обеспечению прав, достоинства и неприкосновенности детей в образовательных учреждениях.

Закон вступит в силу после его подписания президентом.