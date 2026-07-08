В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой

Несчастный случай, произошедший на одном из строительных объектов в Ташкенте, вновь поднял вопрос о безопасности труда. В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб в результате падения бетонной плиты. Об этом сообщили в программе «Millar».

Согласно полученным данным, трагедия произошла на строительной площадке, расположенной на территории махалли «Олмос» Яшнабадского района. Погибший молодой человек был уроженцем Сурхандарьинской области и работал на стройке.

По словам очевидцев, инцидент случился во время рабочего процесса. Услышав сильный грохот, окружающие поспешили на помощь. Однако из-за огромного веса бетонной плиты поднять её самостоятельно не удалось.

«Мы услышали грохот. Сразу побежали оказать первую помощь. Поскольку у нас не получилось справиться своими силами, мы сообщили в службу экстренной помощи. Приехали скорая помощь и спасатели, которые с помощью крана подняли плиту», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщил руководитель отдела скорой медицинской помощи Яшнабадского района Санжар Кадыров, 3 июля поступил вызов со строительного объекта, и медицинская бригада незамедлительно прибыла на место происшествия.

По его словам, по прибытии было установлено, что мужчину придавило бетонной плитой, и от полученных тяжелых травм он скончался на месте.

В настоящее время соответствующими органами проводится расследование данного несчастного случая. Строительная площадка временно оцеплена, выясняются причины произошедшего и степень соблюдения требований техники безопасности.