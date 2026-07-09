Мужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетях

·103·Общество
Мужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетях

По данным Nemolchi.uz, 6 июля утром в автобусе в отношении женщины были совершены непристойные действия.

Пострадавшая сообщила, что инцидент произошел примерно в 08:30–08:50. По ее словам, в автобусе было мало пассажиров. Мужчина сначала сел рядом с ней, но женщина, почувствовав неприятный запах, пересела на другое место.

Затем мужчина начал совершать в общественном транспорте действия, не соответствующие нормам морали. Женщина засняла происходящее на видео. Она рассказала, что мужчина иногда останавливался, а затем снова продолжал свои действия.

После этого пострадавшая выразила ему протест и заявила, что выложит видео в интернет. Мужчина спросил, касаются ли слова женщины его. Когда она ответила, что эти действия касаются именно его, мужчина вышел из автобуса. Сообщается, что он также не оплатил проезд.

Пострадавшая отметила, что подобные случаи вновь поднимают вопрос безопасности в общественном транспорте. Она подчеркнула, что особенно несовершеннолетние девушки могут испытать психологическое давление после подобных ситуаций.

На данный момент правоохранительные органы не предоставили официального комментария. В социальных сетях по поводу случившегося высказываются различные мнения.

НачалТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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