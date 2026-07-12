Эмодзи тоже изменились: 41 термин теперь называется иначе

Опубликован список новых терминов, используемых в официальном делопроизводстве на узбекском языке. На этот раз речь идет не только о научных или технических словах — узбекские эквиваленты были предложены и для часто используемых в повседневной жизни слов, таких как «эмодзи», «бренд», «дедлайн», «распродажа».

41 термин вводится в официальное обращение

Комиссия по терминам при Кабинете Министров опубликовала список новых слов и терминов, сформированных на основе правил и норм узбекского языка.

Отмечается, что комиссия регулярно анализирует термины, относящиеся к различным областям науки и деятельности, и разрабатывает их эквиваленты, соответствующие нормам национального языка.

Этот процесс направлен на обеспечение единообразного использования терминов в официальных документах, государственных организациях и делопроизводстве.

«Эмодзи» — «hisbelgi», «распродажа» — «arzonsotuv»

В новом списке представлено 41 узбекское соответствие иностранным заимствованиям. Среди них есть термины, относящиеся к социальным сетям, торговле, туризму, искусству, технике и повседневной жизни.

Например:

Прежний термин Узбекский эквивалент Emoji hisbelgi Xeshteg kalitso‘z Rasprodaja arzonsotuv Brend xosnom Dedlayn so‘ngmuddat Vebinar vebyig‘in Frilanser erkin ishchi Xostel qo‘noquy Breket tishsim Datchik sezgich

В частности, варианты «emoji — hisbelgi», «rasprodaja — arzonsotuv», «dedlayn — so‘ngmuddat» могут вызвать широкую дискуссию, поскольку эти слова встречаются не только в официальных документах, но и в обычном общении.

Почему это важно?

По мнению Комиссии по терминам, такие изменения служат расширению возможностей узбекского языка в научном и официальном стилях.

«Этот процесс служит расширению возможностей узбекского языка в научном и официальном стилях, национализации терминологической системы, обеспечению использования терминов на основе единых норм, а также дальнейшему укреплению престижа государственного языка», — говорится в сообщении.

Иными словами, цель — не просто заменить иностранные слова, а создать единую и понятную терминологическую систему в государственном языке.

Станут ли новые слова популярными?

Здесь главный вопрос в том, как быстро люди привыкнут говорить «xosnom» вместо «бренд», «qo‘noquy» вместо «хостел» или «hisbelgi» вместо «эмодзи»?

Естественно, что любой новый термин в языке поначалу звучит непривычно. Но если их начнут единообразно использовать в официальных документах, СМИ, образовании и государственных организациях, некоторые слова постепенно могут войти в привычку.

Дискуссия только начинается

Список новых терминов оценивается как очередной шаг на пути обогащения узбекского языка на основе национальных норм. Однако время покажет, какие из этих слов быстро приживутся в народной речи, а какие останутся только в официальных кругах.

Какой из новых терминов вы считаете удачным: «hisbelgi», «arzonsotuv», «so‘ngmuddat» или «qo‘noquy»?