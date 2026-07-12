В Андижане задержана женщина, пытавшаяся нанять киллера для убийства бывшего мужа

В Асакинском районе Андижанской области задержана 52-летняя женщина, подозреваемая в поиске наемного убийцы для расправы над своим бывшим супругом. Об этом сообщили в областном Управлении внутренних дел.

Согласно информации, женщина 1974 года рождения планировала убийство своего бывшего мужа 1972 года рождения, с которым проживала совместно, из-за спора по поводу жилья. Была получена оперативная информация о том, что она ищет исполнителя за 3 тысячи долларов США.

После этого правоохранительные органы организовали оперативное мероприятие, в ходе которого был привлечен подставной «киллер». 10 июля женщина встретилась с лицом, представленным как наемный убийца, обсудила план и передала 5 миллионов сумов в качестве аванса. Она также написала расписку, пообещав выплатить оставшуюся сумму после выполнения «заказа».

В ночь на 11 июля в ходе оперативного мероприятия женщине продемонстрировали инсценировку убийства ее бывшего мужа. Когда она прибыла на место происшествия и, убедившись в «исполнении» заказа, собиралась передать оговоренную сумму, ее задержали с поличным.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 97 части 2 пункта «и» Уголовного кодекса. В своих первоначальных показаниях она заявила, что раскаивается в содеянном.