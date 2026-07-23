Странный вызов скорой помощи удивил всех

Один из сотрудников скорой медицинской помощи рассказал о необычном случае, произошедшем во время ночного дежурства. По его словам, около 01:00 ночи в психиатрическую бригаду поступил вызов неожиданного содержания.

Женщина, позвонившая по телефону, сообщила, что её 12-летний ребенок отказывается принимать лекарства. После этого она попросила врачей приехать домой и припугнуть ребенка словами: «Если не выпьешь лекарство, мы свяжем тебе руки и ноги и заберем с собой». Однако сотрудники скорой помощи подчеркнули, что подобные задачи не входят в их обязанности.

Видео с этим инцидентом широко распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди пользователей. Многие отметили, что такие необоснованные вызовы отнимают у врачей драгоценное время и могут привести к задержкам в оказании помощи пациентам, которые действительно нуждаются в экстренной поддержке.

В одном из самых популярных комментариев было предложено ввести штрафы или другие меры ответственности для граждан, вызывающих скорую помощь без веских на то оснований.