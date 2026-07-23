КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 году

·18·Авто
КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 году

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, компания КамАЗ, планирует к 2028 году подготовить свою технику к полностью автономному режиму движения. В случае реализации этого проекта в кабине грузовиков не потребуется не только водитель, но и контролирующий оператор. Об этом сообщил главный конструктор по инновационным автомобилям компании Сергей Назаренко. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время беспилотные грузовики, разработанные КамАЗ, проходят испытания, однако их движение осуществляется под контролем удаленного оператора-логиста. Оператор следит за транспортным средством с помощью специальных видеокамер и при необходимости может вмешаться в управление. На данный момент эта система служит основным звеном обеспечения безопасности.

От удаленного контроля к полной автономии

По словам специалиста, сейчас вмешательство оператора носит лишь эпизодический характер. Например, помощь человека требуется при возникновении сложных дорожных заторов или препятствий, которые автономная система не может объехать самостоятельно. Однако стратегическая цель компании — полностью исключить человеческий фактор.

Инженеры КамАЗ намерены к 2028 году довести технологию до такого уровня, при котором грузовик сможет преодолевать 99,99% заданного маршрута без какой-либо внешней помощи. Достижение этого показателя поднимет надежность системы до уровня международных стандартов безопасности.

Ожидается, что внедрение таких технологий в логистической сфере значительно снизит себестоимость грузоперевозок. Отсутствие затрат на зарплату водителя, его время отдыха и рисков, связанных с человеческой усталостью, выведет эффективность перевозок на новый уровень. Для стран с высоким транзитным потенциалом, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем также могут иметь большое значение.

Стоит отметить, что КамАЗ конкурирует в этом направлении с ведущими мировыми участниками авторынка. В настоящее время многие глобальные бренды, включая Tesla и Volvo, также работают над своими автономными грузовиками. Российский автогигант установил 2028 год в качестве крайнего срока для своей технологической революции.

KamAZАвтономный автомобильТехнологииГрузовикИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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