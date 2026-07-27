В Андижане выявлен необычный способ вывоза валюты: у пассажира нашли 8 тысяч долларов, спрятанных в обуви

На приграничном таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области пресечен факт сокрытия и незаконного вывоза иностранной валюты. Сотрудники таможни в ходе контроля пресекли противоправные действия одного из пассажиров.

Пассажир официально задекларировал, что везет с собой 8 тысяч долларов США. Однако при дополнительной проверке выяснилось, что внутри его обуви спрятано еще столько же, то есть еще 8 тысяч долларов США.

В результате денежные средства, которые пытались вывезти скрытным путем, были обнаружены сотрудниками таможни. По данному факту оформлены необходимые документы.

Граждане могут вывозить с территории Узбекистана наличную иностранную валюту в эквиваленте до 100 миллионов сумов. Для этого требуется строго соблюдать таможенные правила и установленный порядок.