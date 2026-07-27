Отец, сделавший выводы из привлечения к ответственности

Взыскание алиментов считается одним из самых актуальных направлений в деятельности.

Согласно судебному документу в производстве Бостанлыкского районного отдела Бюро, с должника Х.А. в пользу взыскателя Х.Н. было предусмотрено взыскание алиментов на материальное содержание его несовершеннолетнего ребенка.

В ходе исполнительных действий было установлено, что задолженность по алиментам у должника Х.А. составляет 11 млн. сумов, и судом ему было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.

Несмотря на многократные предупреждения, должник затягивал выплату алиментов, в результате чего образовалась задолженность в размере 65 млн. сумов.

Также он был предупрежден, что в случае неуплаты алиментной задолженности должник будет привлечен к уголовной ответственности.

В результате разъяснительной работы, проведенной с сторонами в ходе исполнительных действий, в пользу взыскателя с отца-должника была полностью взыскана задолженность по алиментам в размере 65 млн. сумов.