Экуинокс выставили на аукцион в счет погашения долга

Согласно исполнительному документу, находившемуся в производстве Отдела по исполнению особо важных исполнительных документов Управления Бюро принудительного исполнения Ташкентской области, с должника Н.Д. в пользу банка-взыскателя было предусмотрено взыскание задолженности в размере 334 356,8 тыс. сумов с обращением взыскания на заложенное автотранспортное средство.

В соответствии с требованиями закона должнику был предоставлен срок для добровольного погашения долга. Однако в связи с тем, что задолженность в установленный срок не была погашена, были осуществлены исполнительные действия.

Автотранспортное средство, зарегистрированное в качестве залогового имущества, было в установленном порядке выставлено на аукционные торги и продано на аукционе.