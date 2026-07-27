Мадина Тожибоева и ее сын Миран встречены торжественно (видео)

В семье Мадины Тожибоевой и Узтима продолжаются радостные дни. Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что 17 июля Мадина родила сына, а спустя два дня отметила свое 28-летие.

Также сообщалось, что 24 июля прямо в роддоме они организовали небольшой праздник для близких и друзей. По словам Узтима, это мероприятие было проведено прямо в родильном доме перед выпиской Мадины и малыша, чтобы лишний раз не утомлять молодую маму.

Ранее Узтим заявлял, что они вернутся домой с супругой и сыном 26 июля и в тот же день дома пройдет отдельный праздник. Вчера, 26 июля, в социальных сетях появились видеоролики, запечатлевшие радостные моменты молодой семьи.

На видео запечатлено, как близкие торжественно встречают Мадину с малышом, территория вокруг дома украшена шарами и изящным декор, а члены семьи и друзья встречают их в праздничном настроении. Среди украшений привлекает внимание специальный фон с датой рождения и именем ребенка. На нем видна надпись «17.07.2026 Миран».

Это видео было тепло встречено в социальных сетях. В комментариях подписчики искренне поздравляют Мадину Тожибоеву и Узтима с рождением сына, желают Мирану крепкого здоровья и счастливой жизни, а также направляют молодой семье свои наилучшие пожелания.