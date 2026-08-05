Стало известно, сколько близнецов родилось в Узбекистане за полгода

·69·Общество
Стало известно, сколько близнецов родилось в Узбекистане за полгода

В первые шесть месяцев 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано 373 389 живорождений. Об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

Согласно данным комитета, в январе–июне 365 161 младенец был зарегистрирован как родившийся по одному.

Количество младенцев, родившихся близнецами, составило 7 996. Кроме того, число детей, родившихся тройнями и более, составило 232.

Таким образом, среди младенцев, родившихся в стране в первом полугодии, близнецы также составили заметную долю.

УзбекистанГосударственный комитет по статистике
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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