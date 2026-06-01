Трагедия в Намангане: 23-летний парень утонул в реке

В зоне отдыха, расположенной на территории Папского района Наманганской области, произошел трагический инцидент. 23-летний парень утонул во время купания в реке Чадаксой.

По предварительным данным, молодой человек приехал в этот район на отдых вместе с родственниками. Во время отдыха он зашел в воду, но из-за неосторожности не смог выбраться обратно.

По словам очевидцев, инцидент произошел очень быстро, и окружающие сразу попытались оказать помощь. После этого на место происшествия были вызваны спасательные службы.

В настоящее время специалисты продолжают поисково-спасательные работы по обнаружению молодого человека. Также начата доследственная проверка по данному факту.

Ответственные лица призывают граждан, особенно в летний сезон, строго соблюдать меры предосторожности при купании в неизвестных и неконтролируемых водоемах, а также не нарушать правила безопасности.