Мошенничество на почве романтических отношений в Карши: 19-летний парень предстал перед судом

·333·Общество
Мошенничество на почве романтических отношений в Карши: 19-летний парень предстал перед судом
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В городе Карши Кашкадарьинской области 19-летний парень, злоупотребив доверием, обманул свою девушку и продал её ценные вещи.

Выяснилось, что уроженец Касбинского района вступил в романтические отношения с жительницей Карши и постепенно вошел к ней в доверие. Он убедил девушку одолжить ему ноутбук, якобы для учебы.

Впоследствии он продал ноутбук за 1 миллион сумов, потратив деньги на личные нужды. Не ограничившись этим, парень под предлогом возврата ноутбука назначил девушке встречу.

Во время встречи он обманным путем завладел мобильным телефоном девушки модели Redmi 10C и также продал его.

По данному факту состоялся судебный процесс, и Каршинский городской суд по уголовным делам приговорил парня к 1 году и 11 месяцам исправительных работ.

В настоящее время это дело вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, вновь подняв вопросы доверия и осторожности среди граждан.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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